Manchester City Harus Berterima Kasih ke Liverpool

jpnn.com, BRIGHTON AND HOVE - Pep Guardiola mengaku perburuan gelar Premier League yang dia lakoni bersama Manchester City musim ini merupakan yang terberat dalam kariernya.

“Setelah sempat selisih (tertinggal) tujuh poin, kami berpikir, 'ok, kami harus tenang, Premier League masih panjang' - tetapi jujur, tujuh poin dengan Liverpool yang bermain seperti itu musim ini, sangat sulit," ujar Guardiola di laman resmi klub.

(Bacalah: Manchester City Juara Premier League, Liverpool Ukir Rekor Unik)

“Saya pikir ini bukan hanya perasaan saya, ini perasaan tim dan klub, para pemain dan staf, ini adalah kemenangan gelar Premier League yang terberat buat klub, dan juga dalam karier saya," imbuhnya.

Pelatih asal Catalan itu juga mengatakan City harus berterima kasih ke Liverpool. "City harus mengucapkan selamat kepada Liverpool dan tentu saja terima kasih, karena mereka membantu kami mendorong dan meningkatkan standar kami musim lalu," kata Pep.

???? @ManCity are the first team to retain the #PL title since Manchester United in 2008/09 pic.twitter.com/Oma1zZoKLy — Premier League (@premierleague) May 12, 2019