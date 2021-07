Manchester United Rilis Jersei Baru Bertemakan The Mancunian Way, Cek di Sini

jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United merilis jersei baru mereka untuk mengarungi musim 2021/22 dengan mengusung tema The Mancunian Way.

United berharap tema ini bisa membuat para pemakainya memiliki semangat, tanggung jawab dan percaya diri.

"Jersei kandang 2021/22 tercipta untuk merayakan semua nilai yang MU pegang. Terutama koneksi mendalam pada komunitas lokal dan global,"

"Ini adalah gaya dan semangat yang tak bisa ditiru. Ini adalah Mancunian way. The Manchester United Way." tulis pernyataan resmi United

Terlintas jersei baru Setan Merah –julukan Manchester United- mirip dengan baju kandang era 60-an. Ternyata benar, jersei ini terinspirasi dari seragam kandang saat MU masih berisikan George Best, Sir Bobby Charlton, dan Denis Law.

"Jersi kandang ini untuk menghormati mereka yang datang sebelum kami dan berhasil membawa kami ke momen-momen terbaik. Sekarang giliran generasi baru mencetak sejarah," tulis pernyataan resmi United.

Jersei baru MU ini didominasi warna merah dengan tanda strip tiga khas Adidas berwarna putih di bagian bahu dan lingkar leher.

Musim ini United akan disponsori oleh Team Viewer di bagian dada. Tidak ada motif yang terlihat mentereng membuat jersey baru ini terlihat simpel.(manchesterunited/mcr16/jpnn)



