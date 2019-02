Manchester United Vs Liverpool Catat Rekor Pergantian Pemain

jpnn.com, MANCHESTER - Liverpool kembali memimpin klasemen Premier League setelah bermain imbang 0-0 dengan tuan rumah Manchester United di Old Trafford, Minggu (24/2) malam WIB.

Hingga pekan ke-27, Liverpool unggul tipis dari Manchester City (66-65). Sedangkan buat United, hasil seri di Old Trafford membuat mereka harus rela melorot ke posisi kelima, digusur Arsenal yang meraih kemenangan 2-0 atas Southampton di Emirates Stadium.

Dalam big match MU vs Liverpool, tak terjadi hujan gol. Badai cedera mewarnai, bahkan dalam 45 menit pertama saja ada empat kali pergantian pemain. Tiga di antaranya dilakukan tuan rumah.

Diawali Ander Herrera (21') yang digantikan Andreas Pereira. Disusul Juan Mata (25') yang disubstitusi Jesse Lingard. Durasi Lingard di lapangan pun nyatanya tak lama. Hanya 18 menit. Pemain 26 tahun itu kemudian digantikan Alexis Sanches (43'). Walau hanya singkat ada di lapangan pemain nomor 14 itu sempat memiliki peluang emas. Pada menit ke-41 sebuah through pass Lukaku kepada Lingard berhasil disambar kiper Liverpool Alisson Becker.

1 - Jesse Lingard is the first player to be substituted on and off in the first half of a Premier League match since Kevin Long for Burnley v Newcastle United in January 2015. Fleeting. #MUNLIV pic.twitter.com/qdA0maywSS — OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2019