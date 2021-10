Mandaya Royal Hospital Puri, Hadirkan RS dengan Fasilitas Wahid

jpnn.com, JAKARTA - Rumah Sakit Mandaya Hospital Group didesain khusus untuk bisa bersaing dengan Rumah Sakit mancanegara.

Kini tak perlu ke luar negeri lagi untuk berobat, karena Rumah Sakit Mandaya Hospital Group telah hadir di kawasan barat Jakarta, dengan nama Mandaya Royal Hospital Puri (MRHP).

Saat ini telah bergabung 169 tenaga dokter spesialis dan sub-spesialis, di mana sekitar 60 dokter merupakan lulusan atau telah memperoleh training di Luar Negeri.

Rumah Sakit ini juga berkolaborasi dengan The Clinic - Cleveland Clinic—Rumah Sakit ranking kedua terbaik di AS versi US News & World Report dan kedua di dunia dalam peringkat Rumah Sakit Terbaik Dunia Newsweek, 2021.

Dan juga mengandeng Royal Brompton & Harefield Hospital, Rumah Sakit terbaik di bidang Jantung di Inggris versi Newsweek.

“Kami telah melakukan re-thinking dan re-design atas konsep apa itu Rumah Sakit,” ungkap DR. Edhijanto W. Taufik, Pendiri Mandaya Hospital Group.

Menurut Edhijanto, Rumah Sakit yang ada saat ini sering menciptakan kesan horror dan 'sakit'.

“Kami merombak semua itu dengan mengawinkan model Rumah Sakit dengan Model Mall, Hotel, dan Residence, sehingga tercipta kesan yang lebih ramah, nyaman, relax, dan homey,“ tutur Edhi.