Manfaat Biji Ketumbar, Sejumlah Penyakit Bakal Sembuh, Luar Biasa

jpnn.com - Biji ketumbar tidak sekadar sebagai bahan rempah yang sering kali digunakan untuk bumbu masakan tetapi juga memiliki manfaat luar biasa sebagai obat tradisional untuk menyembuh sejumlah penyakit.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipublikasikan di Quarterly of Horizon of Medical Sciences pada 2015, seperti dilansir Genpi.co, Selasa (7/9/2021), biji ketumbar dapat mengurangi durasi dan tingkat keparahan serangan migrain.

Kandungan antiinflamasi di dalamnya diyakini bermanfaat bagi beberapa penderita migrain, sehingga bisa memunculkan efek tersebut.

Agar bisa memperoleh manfaat tersebut, Anda bisa langsung mengunyah biji ketumbar atau menghirupnya setelah direndam dengan air panas.

Selain itu, manfaat ketumbar yang terkenal adalah untuk mengatasi masalah pencernaan termasuk sakit perut, mual, diare, kejang usus, dan perut kembung.

Herbal ini juga bermanfaat untuk meredakan gejala campak, wasir, sakit gigi, cacingan, nyeri sendi, serta infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan jamur.

Beberapa wanita juga menyusui menggunakan tanaman herbal ini untuk meningkatkan produksi ASI.

Di samping itu, ketumbar juga kaya akan zat besi yang bisa membantu menambah dan melancarkan peredaran darah dalam tubuh.(genpi.co/hellosehat/jpnn)