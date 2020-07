Mantan Pelayan Restoran Beber Perilaku 7 Selebritas Hollywood, Ketahuan yang Paling Pelit

jpnn.com, JAKARTA - Julia Carolan, mantan pelayan restoran, membuat daftar perilaku para selebritas Hollywood saat makan di restoran-restoran mewah.

Dalam dua buah unggahan video TikTok baru-baru ini, Julia Carolan, mengungkapkan pengalamannya selama bekerja sebagai pramusaji dan bagaimana para selebritas Hollywood memperlakukan dia.

Berikut daftarnya:

1. Kylie Jenner 2/10

Kylie Jenner diberi nilai 2 dari 10 poin karena pelit.

"Dia baik tapi dia kasih tip 20 dolar padahal dia makan habis 500 dolar," kata Carolan dalam unggahan video TikTok.

Nyatanya, bintang "Keeping Up With the Kardashians," sekaligus pendiri Kylie Cosmetics itu pernah menyabet predikat salah satu dari 27 wanita muda terkaya versi Forbes tahun 2018.

Pada 2019, Forbes bahkan menyebutnya sebagai milyuner termuda meski pada Mei lalu Forbes mencopot gelar itu karena Jenner diduga memalsukan kekayaan.