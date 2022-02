Mantap! Harga Sawit Naik 2 Hari Beruntun

jpnn.com, JAKARTA - Harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu naik dua hari berturut-turut.

“Hari ini harga sawit di semua pabrik di daerah ini naik rata-rata Rp 50 per kilogram," kata Kepala Seksi Kemitraan dan Perizinan Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Sudianto di Mukomuko, Rabu.



Sudianto membeberkan harga TBS sawit naik di 10 pabrik minyak yang tersebar di sejumlah wilayahnya.



Harga pembelian TBS kelapa sawit oleh sebagian besar pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini naik rata-rata Rp 30 per kilogram mulai 1 Januari 2022 dibandingkan periode sebelumnya.



Kemudian hari ini, harga pembelian TBS kelapa sawit oleh sebagian besar pabrik minyak kelapa sawit yang tersebar di daerah ini kembali mengalami kenaikan rata-rata Rp 50 per kilogram.



Harga tertinggi tandan buah segar kelapa sawit kini menembus harga sebesar Rp 3.030 per kilogram di PT Usaha Sawit Mandiri dan harga terendah Rp 2.820 per kg di PT Karya Sawitindo Mas dan PT Mukomuko Indah Lestari.



Dia menyebutkan, harga sawit di PT Karya Sawitindo Mas naik dari sebesar Rp 2.770 per kg menjadi Rp 2.820 per kilogram.

"Harga sawit di PT Mukomuko Indah Lestari naik dari sebesar Rp 2.770 per kilogram menjadi Rp 2.820 per kilogram," ucapnya.



Kemudian harga sawit di PT Sapta Sentosa Jaya Abadi naik dari sebesar Rp 2.700 per kilogram menjadi Rp 2.830 per kilogram.

Harga sawit di PT Surya Andalan Primatama naik dari Rp 2.800 per kilogram menjadi Rp 2.850 per kilogram, harga sawit di PT Karya Agro Sawitindo naik dari sebesar Rp 2.740 per kilogram menjadi Rp 2.790 per kilogram.



Lalu harga sawit di PT Daria Dharma Pratama naik dari sebesar Rp 2.790 per kilogram menjadi Rp 2.840 per kilogram.

Harga sawit di PT Bumi Mentari Karya naik dari sebesar Rp 2.850 per kilogram menjadi Rp 2.900 per kilogram, harga sawit di PT Gajah Sakti Sawit naik dari sebesar Rp 2.850 per kilogram menjadi Rp 2.900 per kilogram.



"Kami berharap harga pembelian TBS kelapa sawit oleh seluruh pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini mengalami peningkatan agar kesejahteraan petani sawit setempat semakin baik," ungkap Sudianto. (antara/jpnn)



