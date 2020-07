Marc Marquez, Sudah Jatuh Terhantam Ban

jpnn.com, JEREZ - Marc Marquez hampir pasti bakal absen di seri kedua MotoGP 2020 yakni di MotoGP Andalusia di Jerez, Minggu (26/7).

Marquez mengalami kecelakaan fatal saat balapan MotoGP Spanyol di Jerez, Minggu (19/7) malam WIB.

Kecelakaan yang membuat dia gagal finis, dan lebih parah lagi, membuat lengan atas kanannya patah.

Marquez jatuh dengan keras setelah berpisah dari motornya.

???? @marcmarquez93 will undergo surgery after this horrendous crash at Jerez!



We wish the world champion the very best in his recovery!