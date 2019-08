Marcell Rencanakan Konser Sweet Seventeen

jpnn.com - Marcell Siahaan akan merayakan sweet seventeen alias ulang tahun berkarir ke-17. Momen pertamanya adalah ngehit berkat lagu Hanya Memuji bersama Shanty Paredes pada 2002. Setelah itu, dia merilis puluhan lagu. Mulai pop hingga jazz.

Penyanyi berdarah Batak, Ambon, dan Jawa itu akan mengadakan konser bertajuk Marcell Tujuh Belas. Pelaksanaannya 18 Oktober di Balai Sarbini, Jakarta.

Sebelumnya, pria plontos tersebut mengadakan konser tunggal di Kuala Lumpur dua tahun lalu. Suami Rima Melati Adams itu juga pernah melangsungkan intimate showcase di Hotel Fairmont, Senayan. Kali ini Marcell menginginkan sesuatu yang lebih besar.

''Jadi intimate, tapi juga yang datang banyak,'' kata Marcell, Rabu (31/7) saat jumpa pers di kawasan SCBD.

BACA JUGA: Marcell dan Rima Melati Rayakan 10 Tahun Pernikahan

Sebab, bagi dia, momen spesial tersebut harus dirayakan bersama banyak penggemar. Apalagi, dia sudah mengonsep konsernya agar bisa dinikmati penggemar lintas generasi. ''Kalau saya nyanyi live, banyak yang manggil saya om, tapi mereka hafal bener lagu-lagu saya,'' candanya.

Kini pertunjukan musik itu berada dalam tahap persiapan. Mulai musik, tata visual, hingga konsep acara. Rencananya, pelantun Peri Cintaku tersebut membawakan 25 lagu dari 7 albumnya. Termasuk album terakhirnya, This Is Not Jazz, yang dirilisnya baru-baru ini. Selain itu, ada sesi penonton request tentang apa yang akan ditampilkan Marcell. Sebagai salah satu kejutan, dia akan membawakan single baru yang menjadi materi dari album ke-8.

Lantas, apakah Shanty akan muncul untuk berduet Hanya Memuji dengannya? Marcell enggan memastikan. Dia menyebutkan, ada bintang tamu pada konser itu. ''Yang pasti, lebih dari dua kolaborator,'' ungkapnya. (len/c18/nda)