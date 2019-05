Marquez dan Lorenzo Kuasai FP1 MotoGP Spanyol

jpnn.com, JEREZ - Dua jago Repsol Honda Marc Marquez dan Jorge Lorenzo finis di urutan pertama dan kedua latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Spanyol di Jerez, Jumat (3/5) siang WIB.

Marquez memang mendominasi sejak latihan. Sementara catatan waktu Lorenzo sempat bersaing dengan Maverick Vinales, Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso hingga Takaaki Nakagami.

The first #MotoGP session of the weekend is done and what a session it was!



But it's business as usual for @marcmarquez93 as he leads the pack! #SpanishGP ???????? pic.twitter.com/bcsSHXI447 — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) May 3, 2019