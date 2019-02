Marquez Saksikan Komitmen DAM Honda Gairahkan UKM Jabar

jpnn.com, BANDUNG - PT Daya Adicipta Motora (DAM) - distributor utama sepeda motor dan suku cadang Honda di Jawa Barat memperkuat kontribusinya terhadap kemajuan perekonomian masyarakat dengan melakukan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Barat.

Penandatanganan kesepakatan kerja sama dilakukan bersama Dr. Ir. M. Taufiq Budi Santoso, M.Soc.Sc selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta disaksikan langsung oleh Juara MotoGP Marc Marquez yang datang ke Kota Bandung.

Bersama PT Astra Honda Motor (AHM), DAM menjalin kerja sama dengan pemerintahan Jawa Barat untuk mendukung Program One Village One Company yang sedang dikembangkan di wilayah ini.

Kerja sama diharapkan dapat membangun kreativitas masyarakat terutama dalam menghasilkan produk lokal di kalangan UKM, yang akhirnya mampu menggairahkan perekonomian di kawasan Jawa Barat dan sekitarnnya.

“Di Jawa Barat, kami telah melakukan kegiatan bersama masyarakat, baik yang berorientasi pendidikan dan sosial, pemberdayaan ekonomi, community development, pelestarian budaya, serta pengembangan pendidikan vokasi. Kini, kami ingin memperluas lagi melalui program One Village One Company untuk UMKM bersama pemerintah Jawa Barat,” ujar Direktur Utama DAM Krisgianto Lilikwarga di Gedung Sate, Bandung, Sabtu (9/2) kemarin.

Melalui program One Village One Company, AHM dan DAM akan menyerap hasil kreativitas UMKM di Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan setelah sebelumnya memberikan pelatihan keterampilan bagi warga. (mg8/jpnn)