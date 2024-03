Maucash Meriahkan Acara TUMBUH by Astra Financial

jpnn.com, JAKARTA - TUMBUH by Astra Financial, sebuah kegiatan inovatif dalam ranah layanan keuangan digital mengumumkan kehadiran Maucash. Maucash, salah satu unit bisnis keuangan digital dari Astra Financial, hadir dengan semangat untuk menyebarkan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan finansial, khususnya dalam layanan peminjaman modal usaha. Acara TUMBUH by Astra Financial dirancang untuk memberikan pelayanan keuangan inklusif yang unggul kepada masyarakat, sejalan dengan visi Astra Financial sebagai mitra keuangan untuk kesejahteraan Indonesia. Baca Juga: Genjot Inklusi Keuangan Indonesia, DKI Tingkatkan Layanan Digital Dengan mengusung tema 'TUMBUH', acara ini melambangkan semangat pertumbuhan dan kemakmuran, yang menjadikan partisipasi Maucash dalam menyediakan layanan peminjaman modal usaha sebagai langkah strategis yang sangat relevan. "Sejalan dengan tagline kami, Bertumbuh Bersama Memberi Makna; Kami yakin dan optimis bahwa acara TUMBUH by Astra Financial tidak hanya akan menjadi platform untuk menyebarkan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan ekonomi yang bertumbuh dan berkelanjutan, tetapi juga akan menjadi sarana yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap modal usaha yang mereka butuhkan untuk berkembang," ujar Direktur Marketing Maucash, Indra Suryawan. Dengan komitmen yang kuat untuk menjadi mitra terpercaya dalam memfasilitasi kebutuhan finansial masyarakat, khususnya dalam hal akses modal usaha, Maucash berharap bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan impian dan aspirasi pengusaha lokal serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Baca Juga: BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400 Ribu UMKM, Naik Kelas Bersama Rumah BUMN

YPA-MDR Rayakan HUT ke-15 Acara TUMBUH by Astra Financial diharapkan bisa memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan finansial masyarakat Indonesia melalui penyediaan layanan keuangan yang berkualitas, edukasi finansial yang menyeluruh, dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam dunia bisnis. "Kami mengundang semua pihak yang tertarik untuk bergabung dan turut serta dalam acara TUMBUH by Astra Financial, serta memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan finansial masyarakat Indonesia," seru Indra.(chi/jpnn)

