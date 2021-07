Maurizio Sarri Geram dan Usir Fan Lazio, Ini Penyebabnya...

jpnn.com, ROMA - Pelatih baru Lazio Maurizio Sarri dibuat geram dengan ulah oknum suporter tim asuhannya saat sedang menggelar latihan rutin.

Pria berusia 62 tahun itu bahkan sampai menghentikan sejenak sesi latihannya demi menghampiri oknum fan tersebut yang terdengar mengolok-olok salah satu pemain Lazio, Vedat Muriqi.

Sang pemain dianggap tidak bisa beradaptasi dengan klub asal Roma itu sejak didatangkan dari Fenerbahce pada musim lalu dengan harga 17,5 juta euro.

Muriqi yang berposisi sebagai striker hanya sanggup mengemas satu gol dari 27 laga yang dimainkan bersama tim berjuluk Si Elang.

Sarri's response: "“If I hear you say anything against Muriqi, I’ll make you all leave." pic.twitter.com/bs5WemgRG9 — Zach Lowy (@ZachLowy) July 19, 2021