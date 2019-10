Max Verstappen Kena Penalti, Charles Leclerc Start Terdepan di Meksiko

jpnn.com, MEXICO CITY - Driver Ferrari Charles Leclerc bakal memulai GP Meksiko dari posisi paling depan setelah steward menjatuhkan hukuman kepada Max Verstappen karena tidak melambatkan mobilnya ketika bendera kuning dikibarkan di sesi kualifikasi, Sabtu (26/10) waktu setempat.

Verstappen menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi, tetapi pembalap Red Bull itu dijatuhi hukuman mundur tiga posisi, start ke P4.

Pasalnya sesi kualifikasi berakhir dengan drama setelah pembalap Mercedes Valtteri Bottas mengalami kecelakaan di tikungan terakhir trek Sirkuit Hermanos Rodriguez hingga pecahan bagian mobilnya bertebaran di trek.

Verstappen, juara GP Meksiko di dua tahun beruntun, dijatuhi hukuman mundur posisi start karena steward mendapati pembalap asal Belanda itu tak mematuhi bendera kuning yang mengharuskan pembalap untuk melambatkan mobilnya, menyusul insiden kecelakaan Bottas. "Saya sadar Valtteri tabrakan," kata pembalap berusia 22 tahun itu seperti dikutip Reuters pasca kualifikasi.

Onboard with Max Verstappen as he passes the yellow flag waved at the end of Q3 ????



The race stewards handed him a three-place grid penalty for Sunday's race for failing to slow down - dropping him from P1 to P4#MexicoGP ???????? #F1 pic.twitter.com/3m9seD5e8V — Formula 1 (@F1) October 26, 2019