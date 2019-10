Pukul Suami Istri Inggris, PraMel Jumpa Peringkat 1 Dunia di Final French Open 2019

jpnn.com, PARIS - Indonesia menempatkan tiga wakilnya di babak final French Open 2019 yang akan digelar di Stade Pierre de Coubertin, Paris, Minggu (27/10) malam WIB.

Selain Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya alias Minons dan Jonatan 'Jojo' Christie, satu lagi ialah Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti alias PraMel.

Praveen/Melati ke final setelah mengalahkan pasangan suami istri asal Inggris Chris Adcock/Gabrielle Adcock 21-19, 21-12. Kemenangan ini membuat skor pertemuan mereka menjadi imbang 3-3. Terakhir di Sudirman Cup 2019, Praveen/Melati kalah 17-21, 18-21 dari Adcock/Adcock.

“Bisa ke final, perasaan kami tentunya senang. Kami bisa membuktikan setelah kemarin menang di Denmark Open, kami bisa mempertahankan penampilan dan kembali ke final,” kata Praveen seperti dikutip dari Badminton Indonesia.

Highlights | Jordan and Oktavianti advance to the finals and aim for a second straight title after defeating the Adcocks ????#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/6YYeLOgmMb — BWF (@bwfmedia) October 26, 2019