Mayapada Hospital Kini Hadir di Rasuna Said Kuningan Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Mayapada Healthcare menggelar soft opening Mayapada Hospital Kuningan (MHKN), yang berlokasi di jalan HR Rasuna Said Kav.C-17, berjarak 100 meter dari area Epicentrum, Kuningan-Jakarta.

Untuk keamanan dan keselamatan bersama, sesuai dengan anjuran dan arahan pemerintah, acara dilakukan secara internal manajemen dengan mengikuti peraturan social distancing yang dianjurkan sesuai dengan protokol kesehatan.

“Sesuai dengan komitmen kami untuk memberikan pelayanan kesehatan, Mayapada Healthcare menggelar soft opening Rumah Sakit di Kuningan Rasuna Said untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Kami harapkan Mayapada Hospital Kuningan ini bisa menjadi one stop service pilihan utama bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan lengkap dan unggul dalam kualitasnya,” ujar Group CEO Mayapada Healthcare Jonathan Tahir.

Rumah sakit tipe C ini, dibangun 9 lantai dengan kapasitas 80 bed, termasuk dari tipe kelas Presiden Suite, VVIP dan VIP dengan total 14 bed.

Mayapada Hospital Kuningan merupakan Rumah Sakit ke-4 dari Mayapada Healthcare, setelah sebelumnya hadir di Tangerang Jakarta Selatan, dan Mayapada Hospital Bogor BMC dan beroperasional menjadi mitra pelayanan kesehatan terkemuka melayani area Jabodetabek.

Mayapada Hospital Kuningan memiliki berbagai layanan unggulan, di antaranya: Women and Children Center (Ibu dan Anak), Internal Medicine (Penyakit Dalam), Sport Medicine (Kesehatan Olahraga), Pain Management (Pengelolaan Nyeri) serta One Stop Service Medical Check Up (MCU).

Dikelilingi oleh perkantoran dan apartemen tempat tinggal, Mayapada Hospital menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan bagi karyawan perkantoran sekitar serta kebutuhan masyarakat bagi area Kuningan dan sekitarnya.

"Mayapada Hospital Kuningan hadir dan dibangun untuk melengkapi dan menjawab kebutuhan pasien yang berada di area Kuningan dan sekitarnya," seru Jonathan Tahir.