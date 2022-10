MCI Peduli Terhadap Keluhan Perempuan, ini yang Kemudian Dilakukan

jpnn.com - JAKARTA - CFO dan Management Millionaire Club Indonesia (MCI) Celyne Talabucon mengatakan pihaknya sangat peduli terhadap keluhan kaum perempuan terkait area sensitif.

MCI lantas meluncurkan pembalut mengandung bahan yang dapat membantu menjaga kesehatan organ kewanitaan.

Menurut Celyne, produk yang diluncurkan bernama Veritex, mengusung konsep 'what you feel is what your need'.

“Berawal dari concern utama MCI terhadap keluhan para perempuan dalam menjaga area sensitif, MCI meluncurkan Vertiex day use, Veritex night use dan Veritex pantyliner. Daya serapnya ekstra sehingga tetap kering saat dipakai,” ujar Celyne saat peluncuran dilakukan di Jakarta, Minggu (23/10).

Celine lantas menuturkan kandungan-kandungan yang terdapat dalam Veritex.

Antara lain, Taxus Chinesis, Far Infrared, SOD (superoxide Dismutase), Nano silver dan anion.

Kandungan-kandungan tersebut sangat membantu para perempuan menjaga kesehatan organ sensitif.

“MCI juga memilih bahan baku yang berasal dari bahan non-recyle untuk tetap menjaga hygiene dari pembalut ini,” katanya.