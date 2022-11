Media China Gencar Beritakan G20, Sambutan Warga Bali untuk Xi Jinping Jadi Sorotan

jpnn.com, BEIJING - Pemerintah dan media China terkesan dengan keramahtamahan masyarakat Indonesia saat menyambut para tamu negara, terutama Presiden China Xi Jinping, beberapa saat setelah mendarat di Bali, Senin.

"People in Bali give warm welcome to Presiden Xi (masyarakat di Bali memberikan sambutan hangat kepada Presiden Xi)," demikian laman berita People's Daily.

Media berbahasa Inggris tersebut menurunkan tiga foto masyarakat yang berjajar di pinggir jalan menyambut kedatangan Presiden Xi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G20.

Baca Juga: Turis Asal China Melakukan Aksi Nekat di Kepulauan Seribu

Foto pertama, warga Bali berbaur dengan warga Nusa Tenggara Barat yang berdiri di pinggir jalan sambil mengibarkan bendera Indonesia dan China berukuran kecil.

Foto kedua, terlihat seorang bocah lelaki berpakaian adat Bali berdiri di samping ibu-ibu yang mengenakan kerudung.

Lalu di foto ketiga terdapat ibu-ibu berpakaian tradisional Maluku berdiri di pinggir jalan sambil membawa bendera kedua negara.

"From the airport to the hotel where Xi and his wife will be staying, locals flocked to the roadside and waved Chinese and Indonesian national flags to express a warm welcome (Dari bandara menuju hotel tempat Xi dan istri akan menginap, penduduk setempat berbondong-bondong ke pinggir jalan dan mengibarkan bendera nasional China dan Indonesia untuk menunjukkan sambutan yang hangat)," demikian siaran pers Kementerian Luar Negeri China (MFA).

Tidak hanya media yang berafiliasi dengan pemerintah China, media-media sosial juga menyoroti kehangatan warga Bali tersebut.