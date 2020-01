Medina Zein Disebut Kualat dengan Zaskia dan Irwansyah, Rahma Azhari: Kualat Pala Loe

jpnn.com, JAKARTA - Rahma Azhari tak tinggal diam saat mengetahui ada yang mengolok-olok adik iparnya yang terseret kasus Narkoba, Medina Zein.

Hal ini bermula saat Rahma yang saat ini menetap di Los Angeles (LA), Amerika Serikat menuliskan harapannya pada 2020.

“It’s a new day, it’s a new dawn, it’s a new life and I’m feeling good L. A. January 1st, 2020,” ungkapnya, Rabu (1/1).

Namun, tak disangka ada saja netizen yang berkomentar mengenai Medina. Satu akun mengatakan apa yang menimpa istri Lukman Azhari itu lantaran karma karena telah mempolisikan Irwansyah.

“Medina banyak bisnis kaya muda sukses d usia muda, berhijad cantik, punya suami ganteng, punya bayi baru lahir malah pakai narkoba, kualat Zaskia dan dan Irwan,” tulis netizen tersebut, Kamis (2/1).

Membaca komentar tersebut, Rahma langsung membalas panjang lebar.

“Kualat pala lu, memangnya mereka (Zaskia/Irwansyah) ortu atau utusan Allah yang perlu ditakuti? Enggak usah pengalihan dan Irwan itu tetap terlapor penggelapan dana hampir Rp4 M. Rp4 M banyak lho, daripada dikantongi mereka buat ke hedonism-an semata, ya lebih baik buat bangun masjid yang jelas pahala," balas Rahma.

Tak hanya itu, dia juga menegaskan bahwa sampai saat ini proses hukum terhadap Zaskia dan Irwansyah terus berlanjut.