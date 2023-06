Megawati dan Jokowi Punya Keresahan yang Sama Soal Isu Ini, Apa Itu?

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri menyebut punya keresahan yang sama dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyikapi isu krisis pangan global.

Megawati mengatakan itu saat menjadi pembicara dalam Seminar Internasional Hari Hidrografi Dunia Tahun 2023 dengan tema Hydrography-Underpinning The Digital Twin of The Ocean di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (21/6).

Awalnya, dia mendorong perlunya konsep Digital Twin diterapkan di Indonesia demi mengelola kelautan.

Sebab, kata Megawati, Digital Twin ialah konsep berbasis fisika dan kecerdasan buatan yang bisa merefleksikan sesuatu secara persis sebagai gambaran kondisi fisik.

Menurut presiden kelima RI itu, analisis data terkait geospasial laut bisa dilakukan secara efisien apabila Indonesia menggunakan Digital Twin.

"Demikian halnya terhadap rekam data kinerja historis maupun data aktual memberi gambaran prediksi data masa depan guna memutuskan kebijakan strategis," kata Megawati.

Selain itu, kata dia, Indonesia bisa melihat beragam potensi kelautan demi penguatan infrastruktur ekonomi biru dan pengembangan energi terbarukan serta pangan jika menggunakan konsep Digital Twin.

Kemudian, lanjut Megawati, penggunaan teknologi yang sama bisa dipergunakan mencari kapal-kapal sewaktu perang Dunia I dan II.