Melamar Kekasih Setelah Meraih Medali SEA Games 2019

jpnn.com, MANILA - Peraih medali perak cabang tenis nomor ganda putra SEA Games 2019 Ruben Gonzales, melamar pacarnya Michele Marie Bumgarner (pembalap mobil).

Mungkin terdengar biasa, tetapi proses lamarannya cukup luar biasa. istimewa.

Gonzales harus puas dengan medali perak setelah bersama Treat Huey kalah di final, dari sesama Filipina Francis Casey Alcantara/Jeson Patrombon 7-6 (6-2), 7-5 di Rizal Memorial Tennis Center, Sabtu (7/12).

Nah, setelah seremoni pengalungan medali, Gonzales meminta Bumgarner mendekat. Dia melamar dan ya, Bumgarner mau.

Right after winning the silver medal in the men’s doubles event, Ruben Gonzales Jr. proposed to his girlfriend, Michele Bumgarner, in the middle of the awarding ceremony. Talk about a one-two finish. #SEAGames2019 pic.twitter.com/MS38GUv9Ho — Miguel (@latorremiguel_) December 7, 2019