Melaney Ricardo Nyaris Jadi Korban Badai Topan di Jepang

JAKARTA - Badai Topan Lan yang melanda Jepang, beberapa waktu lalu, meninggalkan cerita tersendiri bagi Melaney Ricardo.

Dia mengaku beruntung bisa terhindar dari bencana alam tersebut saat tengah liburan di Jepang.

Perempuan kelahiran Medan, 36 tahun itu bahkan sempat untuk membatalkan liburannya meski telah sampai di negeri Sakura.

"Tanggal 27 (Oktober) itu pas topan. Aku nyampai di Jepang pagi. Sempat khawatir, orang hampir kita cancel itu trip-nya. Karena semua udah di-booked, pesawat udah di-booking, perjalanan semua udah di-booking hotel juga udah," ungkap Melaney saat ditemui di Senayan City, Jakarta Selatan, Jumat (10/11).

Setelah berpikir panjang, akhirnya Melaney dan keluarga besarnya memutuskan untuk tetap melakukan perjalanan itu.

"Liburan kemarin sepuluh hari everything went well, puji Tuhan seperti yang aku cerita. Saat sebelum landing (badai) topan terjadi di Tokyo. Untungnya jatuhnya ke laut, untungnya everything safe satu keluarga 10 orang lho semua keluargaku at the same plane semua di pesawat yang sama. Dan puji Tuhan semuanya selamat," ungkapnya.

Melaney hanya dapat menghabiskan waktu berlibur di Jepang dengan keliling Tokyo dan Fuji.

"Seru banget kita jalan jalan ke gunung, lihat akuarium macem-macemlah menikmati macam-macam kayak park, semua yang nggak bisa dinikmatin di Jakarta," pungkasnya.