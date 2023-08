Memanfaatkan Peluang Pasar Amerika Selatan, Indonesia-Peru Meluncurkan Perundingan IP-CEPA

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) dan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru Juan Carlos Mathews Salazar meluncurkan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia—Peru (Indonesia—Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IP—CEPA) Selasa (15/8).

Peluncuran perundingan ini ditandai dengan penandatanganan naskah "Joint Ministerial Statement on the Launch of the Negotiations towards a Comprehensive Economic Partnership Agreement between Indonesia and Peru". Naskah tersebut ditandatangani secara virtual oleh Mendag Zulkifli Hasan di Jakarta, Indonesia dan Menteri Juan Carlos Mathews Salazar di Lima, Peru.

Mendag Zulhas menyebutkan perundingan Indonesia—Peru CEPA ini adalah landasan penting bagi kedua negara untuk memperkuat hubungan ekonomi dan kerja sama perdagangan.

"Kami berharap perjanjian ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Indonesia dan Peru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan Asia dan Amerika Selatan," kata Mendag Zulhas dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Jumat (18/8).

Mendag Zulhas juga mengatakan peluncuran perundingan IP—CEPA menunjukkan keseriusan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggarap pasar ekspor nontradisional, salah satunya ke kawasan Amerika Selatan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Perjanjian perdagangan dengan Peru akan memperluas akses pasar bagi produk-produk Indonesia di kawasan Amerika Selatan, mendorong terbukanya peluang investasi baru, dan lapangan kerja, serta memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM)," lanjutnya.

Sementara itu, Juan Carlos Mathews Salazar mengatakan IP—CEPA akan menjadi bukti peningkatan komitmen kerja sama antara Indonesia dan Peru.

Dia berharap IP—CEPA dapat meningkatkan akses pasar produk-produk unggulan masing-masing negara.