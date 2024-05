Memperkuat Industri Pariwisata Indonesia, DXI 2024 segera Digelar di Jakarta

jpnn.com - JAKARTA - DXI 2024 atau Deep and Extreme Indonesia bakal digelar di Hall A - B JCC Jakarta pada 30 Mei - 2 Juni 2024.

Pameran olahraga ekstrem, diving, olahraga air, dan outdoor adventure terbesar di Asia, itu mengusung tema "Edge of Tomorrow: Dive Into the Depth of Extreme Sports".

DXI bertujuan tak hanya memperkenalkan dan memperluas industri olahraga ekstrem lainnya, tetapi juga membuka pasar baru memperkuat industri pariwisata di Indonesia.

Presiden Direktur Dyandra Event Solutions Michael Bayu Sumarijanto mengatakan DXI 2024 bukan hanya sekadar pameran saja, tetapi sebagai panggung bagi industri olahraga ekstrem dan air Indonesia.

"Kami sangat bersemangat untuk memperkenalkan tema acara ini, Edge of Tomorrow: Dive Into the Depth of Extreme Sports, yang mencerminkan semangat eksplorasi, keberanian, dan kesempatan untuk mengeksplorasi potensi diri dalam olahraga ekstrem," ujar Bayu di kawasan Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, Rabu (15/5).

Dia berharap pameran tersebut dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap keindahan alam yang dimiliki Indonesia. Selain itu, juga mengeksplorasi tidak hanya dunia diving dan olahraga air, tetapi juga olahraga ekstrem dan outdoor lifestyle.

Project Manager DXI 2024 Aquila Sumampouw menuturkan pameran tahun ini berfokus membantu mengembangkan aktivitas olahraga ekstrem dengan merangkul berbagai komunitas yang ada di Indonesia.

DXI 2024 diharapkan bisa menjadi wadah tepat untuk saling bertukar informasi antarkomunitas, serta memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para peserta.