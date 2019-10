Menang 9-0, Leicester City Ukir Rekor Luar Biasa dalam Sejarah Inggris

jpnn.com, SOUTHAMPTON - Leicester City mencukur Southampton sembilan gol tanpa balas dalam laga pekan ke-10 Premier League di St. Mary's Stadium, Southampton, Sabtu (26/10) dini hari WIB.

Pesta gol Leicester tersebut terjadi setelah tuan rumah harus tampil dengan sepuluh pemain sejak menit ke-12.

Hasil itu menajamkan rekor kemenangan terbesar Leicester di era Premier League, yang sebelumnya tercipta pada 29 September 2019 dengan skor 5-0 melawan Newcastle United.

Leicester City juga mencatat kemenangan tandang terbesar yang pernah terjadi di liga papan atas Inggris dalam sejarah 131 tahun liga.

9 - Leicester have recorded the biggest-ever victory by an away side in an English top-flight league match in the 131-year history of the Football League. Supreme. pic.twitter.com/7VXJIYiGiW — OptaJoe (@OptaJoe) October 25, 2019