Menanti Keseruan We The Fest 2023

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik We The Fest (WTF) 2023 digelar pada 21, 22, dan 23 Juli 2023 di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta.

Sejumlah keseruan bakal dihadirkan oleh Ismaya Live sebagai penyelenggara festival yang memasuki edisi ke-8 tersebut.

Sarah Deshita selaku Brand Consultant dari Ismaya Live mengatakan bahwa We The Fest tahun ini diisi oleh line up paling besar sepanjang sejarah penyelenggaraan.

Baca Juga: The Strokes Hingga GIGI Siap Hebohkan We The Fest 2023

"Secara line up, ini juga line up terbesar selama We The Fest. All genre, all artist," kata Sarah Deshita di Dragonfly, Jakarta, Rabu (5/7).

Selain line up terbesar, We The Fest 2023 juga memastikan bahwa lokasi acara tahun ini sangat memanjakan penonton.

Pemilihan Senayan sebagai lokasi acara juga mempertimbangkan elemen nostalgia dan kenyamanan hadirin.

"Kami akan menyulap event ini seperti di negara lain," bebernya.

We The Fest 2023 telah mengumumkan para musisi dan band dari dalam hingga luar negeri yang jadi bintang tamu.