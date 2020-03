Mencoba Trading Forex Bersama Broker Salma Markets

jpnn.com - SALMA Market Companies atau juga dikenal sebagai Broker Salmamarket merupakan perusahaan broker forex online internasional yang memberikan layanan finansial.

Di antaranya berupa trading online forex, CFD dan cryptocurrency, layanan informasi market, analisa, berita, dan sebagainya.

Broker Salma market sudah berdiri sejak 2014 dan eksis di 10 negara. Saat ini, Salmamarket merupakan salah satu broker yang sedang getol berekspansi di Indonesia.

Layanan servis klien Salmamarket bisa dibilang cukup lengkap termasuk support cs dalam bahasa Indonesia dan kemudahan transfer deposit dan withdrawal melalui bank lokal Indonesia dengan minimal Deposit dan Penarikan 1 USD .

Salma Markets telah menerima penghargaan internasional dari Global Banking & Finance Review, membuktikan nilainya kepada pelanggan.

"Sebagai Broker STP Terbaik Asia 2017. Pemenang Penghargaan 2018 sebagai Best Global Financial Markets Broker dan Most Transparent Broker, dan pada tahun 2019 Salma Markets kembali menerima 3 penghargaan international sebagai Best Forex Broker Vietnam 2019, Best Forex Broker Indonesia 2019 dan Best STP Broker Asia 2019 dari The European," ujar Annie Luong, CCO dari Salma Markets.

Dia mengatakan, Salmamarket telah melayani trader dari seluruh dunia dan telah memiliki ratusan IB.

"Di Indonesia sendiri Salmamarket telah memiliki puluhan IB (introducing broker/agen) yang tersebar di berbagai pulau. Salmamarket didukung oleh tim yang profesional yang diharapkan bisa memberikan layanan support terbaik," imbuhnya,