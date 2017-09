Mendekati Hati Rakyat, Cara Mujarab Atasi Paham dari Luar

jpnn.com, PALEMBANG - Untuk kedua kalinya tahun ini MPR menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan metode Outbound, setelah sebelumnya acara serupa berlangsung di Sulawesi Selatan.

Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan metode outbound di Palembang, Jumat, dibuka secara resmi oleh Pimpinan Badan Sosialisasi MPR yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra, Edhy Prabowo, bertempat di Ballroom Hotel Grand Zuri Kota Palembang.

Sebelum membuka kegiatan outbound ini, Edhy Prabowo menyampaikan berita duka atas meninggalnya salah seorang anggota Badan Sosialisasi, Azhar Romli. Anggota Fraksi Partai Golkar ini satu komisi dengan Edhy Prabowo, yaitu Komisi IV DPR.

Pada hari sebelum meninggal, Edhy Prabowo menyaksikan bahwa beliau meski dalam kondisi kurang sehat mengikuti seluruh kegiatan komisi dari pagi sampai malam, dan juga kegiatan partainya.

“Nah, ini harus dicontoh para mahasiswa apabila nanti mendapat amanah dari masyarakat,” ujar Edhy Prabowo.

Berbicara di depan 100 mahasiswa dari 21 perguruan tinggi di Sumatera Selatan yang menjadi peserta Sosialiasi Empat Pilar dengan metode outbound, Edhy Prabowo menyatakan, outbound adalah salah satu metode dari sekian banyak metode dilakukan MPR dalam menyosialisasikan Empat Pilar.

Kegiatan sosialisasi Empat Pilar ini telah dilakukan MPR sejak 2012. Dulu, dilakukan oleh tim kecil yang dikenal sebagai Tim Kerja Sosialisasi beranggotakan 80 orang. Tapi, sekarang, 692 anggota MPR diberi kesempatan untuk terus melakukan sosialisasi Empat Pilar di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Edhy Prabowo mengingatkan bahwa tidak ada take it for granted tentang Pancasila dan konsitusi kita tidak diganggu. Di tengah perubahan zaman begitu cepat, teknologi yang tak pernah terhenti melahirkan perkembangan baru, dan kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi lima tahun ke depan. “Maka itu, MPR tidak akan pernah berhenti melakukan kegiatan sosialisasi ini,” ujarnya.