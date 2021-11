Mengangkat Tema Siklus Hidup Manusia, Series Daur Hidup Tayang Besok

jpnn.com - Series Daur Hidup yang mengangkat kisah hidup manusia akan tayang di Vision, Rabu (1/12) besok.



Series itu mengangkat cerita tentang siklus hidup manusia mulai dari lahir, tumbuh, berkembang, rumah, bertamu, berpindah, menetap, dan berkumpul sampai berpulang.



Kisah itu kemudian dituangkan ke dalam sembilan episode yang terdiri dari lahir, tumbuh, berkembang, rumah, bertamu, berpindah, menetap, berkumpul, dan berpulang.



Series omnibus Daur Hidup merupakan karya kolaborasi dari Vision dan komunitas Menjadi Manusia.



"Dalam kesempatan kerja sama dengan Vision ini, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk mengambil jeda, melihat lebih dalam tentang kehidupan yang intisarinya kami tuangkan dalam media film," ujar Co-founder and The Heart of Menjadi Manusia Adam A. Abednego di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (29/11).



Dia berharap para penonton bisa memahami kembali makna kehidupan melalui series tersebut.



"Melalui serial Daur Hidup, kami berharap (penonton,red) dapat mengingatkan kembali pesan-pesan kehidupan sekaligus membantu kita semua memahami makna hidup, serta menikmati proses kehidupan itu sendiri," ucap Adam.



Managing Director Vision Clarissa Tanoesoedibjo berharap series ini bisa memberikan dampak positif bagi para penonton.



"Ini pertama kalinya kami mengeluarkan Originals Series yang memberikan pesan moral yang begitu mendalam," tutur Clarissa di kesempatan yang sama.



"Kami mengharapkan Series ini dapat memberikan impact yang positive sehingga kita semua sebagai insan selalu introspeksi dan semakin menghargai arti kehidupan yang sebenarnya sangat singkat," imbuhnya.



Adapun series Daur Hidup dibintangi oleh Shreefa Daanish, Lukman Sardi, Ben Joshua, Khiva Iskak, Taskya Namya, dan beberapa artis tanah air lainnya.



Menariknya, series ini digarap oleh sutradara yang berbeda di setiap episode.



Series Daur Hidup akan dikeluarkan sekaligus pada 1 Desember 2021. (mcr7/jpnn)



