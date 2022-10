Mengenal Lebih Dekat Fitur Keselamatan Aktif dan Pasif di Xpander Cross

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi telah melengkapi Xpander Cross terbaru dengan sederet fitur keselamatan aktif maupun pasif.

Kelengkapan itu diharapkan dapat memberikan ketenangan kepada penggunanya saat berpetualang bersama keluarga.

Beberapa fitur keselamatan tersebut antara lain RISE (Reinforced Impact Safety Evolution), Electronic Brake Distribution dengan Brake Assist, Hill Start Assist, Active Stability Control, dan Emergency Stop Signal, hingga Pedestrian Protection.

Selain itu, ada juga fitur keamanan pendukung seperti Multi-Around Monitor.

"Kami mempunyai unique selling point yang tidak dimiliki produk lain terlebih lagi dari aspek keamanan dan kenyaman, performa kami juga punya banyak keunggulan. Kalau bisa di-declare head to head dengan yang ada kami terbaik di kelasnya," ucap General Manager of Sales and Marketing Division PT MMKSI Amiruddin dalam siaran resmi, Selasa.

"Unique selling point lain juga sudah dijelaskan seperti fitur keamanan AYC yang sangat mendukung dan dari sisi nilai investasi kami sudah jelaskan ini adalah investasi yang kami lakukan."

Perihal fitur keselamatan pasif, RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) merupakan teknologi struktur rangka bodi yang dibuat dari High Tensile Metal sehingga bagian dalam kabin terlindungi dari benturan karena rangkanya lebih kuat.

RISE merupakan kesatuan antara bodi dan sasis untuk meningkatkan kenyamanan berkendara.