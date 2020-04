Menghadapi Pandemi Corona, Chitarra Beri Semangat Lewat Lagu

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Amanda Chitarra memilih awal April 2020 sebagai momen meluncurkan lagu terbaru. Bertepatan dengan pandemi virus corona atau covid-19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia, dia berharap lagu bertajuk 'Rules of The Jungle' bisa menguatkan dan memberi semangat semua orang.

"Sebuah penggalan lirik 'face the fight that you believe' di dalam Rules of The Jungle semoga menjadi nyanyian sekaligus mantra yang berarti bagi yang mendengarkan," kata Amanda Chitarra kepada jpnn.com, Rabu (1/4).

Putri bungsu musisi legendaris, Purwacaraka bukan secara impulsif melahirkan Rules of The Jungle hanya untuk merespons keadaan.

Baca Juga: Nadia Ahadi Ungkap Kisah di Balik Lagu Cloud 9

Amanda Chitarra mengatakan bahwa lagu ini sudah setahun yang lalu dikerjakan di Los Angeles. Setelah beberapa tahun lalu berkuliah musik di Los Angeles College of Music, dia memang memutuskan menetap dan melanjutkan karier di sana.

"Saya nulis bareng teman asal Curacao, Karibia bernama Shandrelica Casper. Saya yang membuat lirik dan melodi vokalnya, lalu beat-nya dari Casper. Di saat saya cari inspirasi untuk lirik, tidak sengaja lihat trailer film The Jungle Book (live action) yang akan keluar di tahun itu. Itulah kemudian yang jadi bahan inspirasi awal saya untuk lagu ini," jelas Chitarra, sapaannya.

Amanda Chitarra dibantu sejumlah pihak untuk menyelesaikan lagu Rules of The Jungle. Pada komposisi musik, dia dibantu oleh produser Ammir Gita. Penempatan instrumen tradisional seperti dijeridoo, bonang diatonis, kalimba, dan hulusi chinese flute yang terangkum pada lagu ini. Dibungkus tanpa meninggalkan kesan 'world music' yang biasanya terlalu tersemat pada setiap karya yang membawa musik tradisional di dalamnya.

Baca Juga: Kelompok Tani Hutan Tetap Panen di Tengah Wabah Corona

"Semoga bisa menjadi words of empowerment di dunia yang kadang terasa begitu banyak persoalan," imbuh Chitarra.

Lagu Rules of The Jungle dari Chitarra bakal beredar mulai awal April 2020 di berbagai platform musik digital. Single tersebut juga akan masuk dalam mini album pertamanya. Mini album berisi enam lagu itu segera diluncurkan dalam waktu dekat.(mg3/jpnn)