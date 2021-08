Mengharukan, Katarina Johnson Tolak Naik Kursi Roda, Tertatih-tatih Berlari ke Garis Finis

jpnn.com, TOKYO - Atlet heptathlon Britania Raya Katarina Johnson-Thompson mengundang perhatian dunia.

Dia menolak naik kursi roda dan menyelesaikan event keempat heptathlon Tokyo 2020 yakni lari 200 meter di Olympic Stadium, Rabu (4/8) malam WIB.

Katarina mengalami cedera otot betis kanannya saat ia melewati tikungan di event tersebut.

Dia melambat hingga berhenti di puncak trek lurus. Katarina terduduk, menatap garis finis yang sudah terlihat. Adapun lawan-lawannya sudah melintasi garis akhir.

Great Britain's ???????? Katarina Johnson-Thompson (@JohnsonThompson) took an unfortunate fall during the 200m heptathlon. Fans react with words of encouragement as she finished the race despite her injury ????????https://t.co/upavsUEiuN



Presented by @VisaCA #OlympicMoments pic.twitter.com/2XF9leCA7c — CBC Olympics (@CBCOlympics) August 4, 2021