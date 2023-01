jpnn.com, JAKARTA - Mengusung konsep Pop Up Store, Obermain hadirkan koleksi kolaborasi.

Peluncuran koleksi kolaborasi pertamanya dengan Smiley® pada 31 Desember 2022 di Atrium SOGO Pondok Indah Mall 2.

"Mengusung konsep Pop Up store, Obermain menghadirkan semua koleksi kolaborasi bersama Smiley® dengan pengalaman yang sangat menyenangkan," kata Manager Marcomm Communication Mohammad Fiqih dalam keterangan resminya, Senin (2/1).

Baca Juga: RoseMaLina x Sofie Hadirkan Koleksi Busana Bertema Etnik Dayak

Dia menjelaskan koleksi kolaborasi ini mengusung tema “Be Yourself and Take The Time to Smile”.

Tujuannya untuk membebaskan ekspresi diri customer-nya lewat gaya dan padu-padan yang stylish.

Di samping mengingatkan semua untuk selalu tersenyum danbahagia.

Baca Juga: Alumni Swedia Ajak Dunia Fesyen Lirik Industri Berkelanjutan

“Obermain ingin terus berupaya memenuhi kebutuhan fashion di Indonesia. Kali ini kami bekerja sama dengan Smiley® untuk memberikan kebahagiaan juga dari semua koleksi ini,” kata Fiqih.

Lanjut dikatakan koleksi kolaborasi ini sebagai bentuk perayaan ke-50 tahun dari Smiley®. Customer pun diajak tersenyum, menikmati kebahagiaan kecil setiap harinya.