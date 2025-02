Menhut-Menteri Iklim Norwegia Kunjungi TN Gunung Merapi, Tanam Pohon Bersama

jpnn.com, YOGYAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersama Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Eriksen mengunjungi ekowisata Kali Talang, Gunung Merapi.

Menhut Raja Antoni dan Menteri Bjelland juga melakukan penanaman pohon di lokasi.

Pada kesempatan ini Menhut Raja Antoni didampingi Sekjen Kementerian Kehutanan Mahfudz, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Satyawan Pudyatmoko.

Sementara itu hadir pula Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Krüger Giverin.

Menhut Raja Antoni beserta Menteri Bjelland melihat lokasi Kali Talang, di Taman Nasional Gunung Merapi. Kunjungan ini untuk meninjau implementasi MoU on partnership in Support of Indonesia efforts to reduce greenhouse Gas Emision from forestry and other landuse.

"Hari ini kami datang ke sini melihat langsung side di Taman Nasional Gunung Merapi ini bagian dari kerjasama (Indonesia -Norwegia) yang akan kita lanjutkan diberbagai macam tempat di Indonesia," ujar Menhut Raja Antoni.

Pada kesempatan ini, keduanya juga sekaligus merilis produk bioprospeksi dari Balai Tamam Nasional Gunung Merapi (TNGM) berupa skincare acne series ettan merapi.

Menhut Raja Antoni mengatakan Indonesia dan Norwegia sepakat untuk melanjutkan kerja sama FOLU Net Sink 2030. Untuk diketahui hubungan bilateral kedua negara ini telah terjalin selama 75 tahun.