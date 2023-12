Menkes Budi Gunadi Membuka Kongres International WOCPM di Bali

jpnn.com, BALI - Presiden World Council for Preventive, Regenerative and Anti-aging Medicine (WOCPM) Prof. dr. Deby Vinski, MSc, PhD bekerja sama dengan Bali Tourism Board dan Bali Medical Tourism Association mengadakan acara The 1 st International Health Conference WOCPM 2023 di Bali.

Kegiatan itu mengangkat tema "New Era for Regenerative Medicine & Stem Cells, the Future of Medicine & Global Medical Tourism".

Prof. Deby Vinski President of the Conference memilih Bali karena merupakan icon wisata dunia dengan harapan pengembangan wisata medis di Bali semakin maju agar semua target pembangunan dapat tercapai dan dapat meningkatkan devisa negara.

"Dengan disahkannya UU OBL Kesehatan banyak sekali kemajuan dalam bidang kesehatan terjadi dengan cepat terutama implementasi paradigma kesehatan yang terkait dengan program transformasi kesehatan dalam UU yang disahkan baru-baru ini dimana fokus pemeliharaan kesehatan harus dimulai dari usaha pencegahan/preventive, regenerative medicine serta terapi modern masa datang yaitu stem cell dan mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan Health Tourism di dalam negeri, maka kongres ini merupakan ajang pertemuan, kajian dan kolaborasi berbagai asosiasi kedokteran di seluruh dunia yang terdiri dari dokter, profesor, dan juga komunitas di bidang kedokteran," ujar Prof Deby.

Acara Opening Ceremony di buka dengan tarian Manokrawa yang indah dan kemudian Welcome Remarks dari President of the Conference - Prof. Deby Vinski, Senior Advisor WOCPM - DR. Drs. H. Jusuf Kalla dan Gubernur Bali - Irjen. POI. (Purn.) Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H. dilanjutkan dengan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.

Lebih dari 74 pakar kesehatan dunia dan puluhan negara termasuk Indonesia hadir dalam kongres ini.

Banyak pihak yang mendukung acara ini seperti Kementerian Kesehatan RI, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi Kota Kabupaten Bali, World Council for Preventive, Regenerative and Anti-aging Medicine (WOCPM) Paris, World Council of Stem Cell (WOCS) Geneva, World Medical Doctor Association (WMDA), International Society of Dermatologic Surgery (ISDS), EFHRE, International University (EIU) Barcelona, Association of Honorary Consuls to Indonesia (AHCI), dan Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI).

Hadir juga dokter dari berbagai negara dalam kongres ini seperti Prof. Careen Schroeter, MD, PhD, Prof. Elena Baranova, MD, PhD, HDR, Prof. Dr. Eric Fabiano, MD, PhD, D.D.s, Prof. Dr. Jaime Rodriguez Quintosa, MD, PhD, MSc, MBAHc., Prof. Maria Cristina Alcaraz Puyat, MD, Prof. Miquel Martinez Del Campo, MD, PhD, Prof. Svetlana Trofimova, MD, PhD, Dr. Ibrahim Y. El Achkar, MD, PhD, Dr. Ruhi Cakir, MD, PhD, Prof. dr. Oryngul Narmanova, PH, Dr. Sonia Rahbani, MD, PhD, Dr. Tony Setiobudhi, FRCP, Dr. Ursula Mansson, MD, PhD, Dr. Jahanara F. Khan, MD, PhD, Prof. Carlos Galante saval, RD, MBAHc., Dr. Karmen Wong, MBBS, MRCP, MMed, FAM, Dr. Saumya Shekkar Jamuar, MRCPCH dll.