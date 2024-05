Menko Airlangga Kunjungi Fasilitas Terintegrasi CNGR di Tiongkok

jpnn.com - TIONGKOK - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengunjungi fasilitas industri terintegrasi CNGR yang berbasis di daerah Qinzhou, Tiongkok, Minggu (26/5).

Menko Airlangga mengunjungi fasilitas CNGR memanfaatkan libur panjang setelah menghadiri Nikkei Forum yang digelar di Tokyo, Jepang.

Kota Qinzhou merupakan Tiongkok bagian Selatan yang paling dekat ke arah Asia Tenggara.

Berjarak kurang lebih 90 kilometer dari Kota Nanning di Tiongkok bagian Selatan.

Menko Airlangga diterima oleh Chairman CNGR Deng Wei Ming.

“CNGR berkomitmen untuk bekerja sama dengan universitas terkemuka di Indonesia dalam pengembangan diversifikasi teknologi industri material untuk energi baru di Indonesia," ujar Deng.

Baca Juga: Menko Airlangga Ungkap Potensi Ekonomi Digital Indonesia saat Bertemu Petinggi Nikkei Inc

CNGR merupakan salah satu group perusahaan besar dari Tiongkok yang bergerak di industri pengolahan nikel dari hulu sampai hilir.

CNGR merupakan perusahaan yang memimpin pengembangan dan inovasi di bidang energi material dan diakui sebagai The World Leader in New Energy Materials.