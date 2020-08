Menperin Agus Yakini Industri Otomotif Bisa Bangkit pada Paruh Kedua 2020

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memprediksi kinerja industri otomotif, bakal menunjukkan pertumbuhan baik pada paruh kedua tahun ini.

"Di semester pertama 2020, kinerja industri otomotif melambat dibandingkan tahun lalu, tentu ini dampak dari pandemi, namun saya melihat ada perkembangan positif pada paruh ke dua tahun ini," ujar Agus dalam peresmian secara virtual Indonesia Otomotif Online Festival.

"Di mana kita bisa melihat di dalam data bahwa penjualan sudah mulai meningkat, kinerja ekspor tetap terjaga baik, sehingga saya optimis pemulihan ekonomi melalui sektor industri otomotif akan juga berkembang positif," dia melanjutkan.

Menurut Agus, pandemi telah menyebabkan ketidakstabilan pada ekonomi Indonesia, baik dari sisi permintaan maupun penawaran juga berdampak pada beberapa sektor perekonomian, termasuk dan khususnya industri otomotif.

"Sebagaimana kita ketahui industri otomotif menghadapi tekanan permintaan yang sangat besar, padahal industri otomotif merupakan salah satu sektor terpenting untuk perekonomian nasional," kata Agus.

Industri otomotif, lanjutnya, menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat besar, lebih dari 1 juta pekerja.

Selain itu, merupakan salah satu dari tujuh sektor prioritas dalam agenda nasional Making Indonesia 4.0.

Leabih lanjut, dari segi rasio kepemilikan kendaraan bermotor, Indonesia lebih rendah, yakni sekitar 87 unit per 1.000 orang, dibandingkan Malaysia yang telah mencapai 450 unit per 1.000 orang, dan di Thailand sudah mencapai 220 unit per 1.000 orang.