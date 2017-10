Menperin Minta Industri Mamin Hasilkan Inovasi Produk

jpnn.com, JAKARTA - Untuk kesekian kalinya Kementerian Perindustrian menggelar pameran industri makanan dan minuman (mamin).

Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya sebagai wahana pendorong bagi para pengusaha di bidang industri makanan dan minuman untuk memperkenalkan produk, kualitas, dan citra merek serta memperoleh berbagai masukan atau keinginan dari konsumen.

Salah satu produsen terbesar GarudaFood Group memanfaatkan even ini untuk mengenalkan produk barunya ke konsumen yakni Gery Saluut Malkist Coconut, kategori cracker 4 in 1 (Four in One).

Diharapkan produk ini bisa memenuhi kebutuhan konsumen pecinta kelapa di Indonesia dengan segmentasi target usia dewasa yakni 17-25 tahun.

Johannes Setiadharma, direktur GarudaFood Group mengungkapkan, produk terbaru ini mengangkat tema ‘World of Happiness’ dalam menciptakan produk inovatif dengan berbagai macam varian rasa yang diambil dari penghasil rasa terbaik tiap negara.

Juga mewakili cita rasa khas Indonesia yaitu rasa kelapa merupakan preferensi rasa yang familiar di konsumen Indonesia, terlebih lagi karena dikenal sebagai buah tropis.

"Kami optimistis penjualan bisa mencapai target tumbuh sebesar 15 persen di tahun ini, melihat dari kondisi pasar di industri makanan dan minuman yang cukup baik dan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya," ujar Johannes di Kantor Kemenperin, Selasa (10/19).

Sementara, Menperin Airlangga Hartarto menyatakan, industri makanan dan minuman nasional perlu lebih memperluas pangsa ekspor baik pasar tradisional maupun pasar baru dalam upaya mendongkrak kinerjanya.