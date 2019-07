Menpora Menang Lawan Chris John

jpnn.com, KUPANG - Kejuaraan Tinju Dunia bertajuk "The Border Battle 2019" yang berlangsung di GOR Flobamora, Kota Kupang, NTT, Minggu (7/7) malam begitu ramai dan menarik. Yang tak kalah sure ketika sebelum pertandingan dimulai, Menpora Imam Nahrawi dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat ikut masuk ring bertanding dengan legenda tinju Indonesia Chris Jhon.



Penampilan Menpora melawan Chris John mendapat perhatian dan sambutan yang luar biasa oleh penonton. Meski hanya laga eksibishi, pertandingan yang ditunjukkan Menpora cukup seru dengan memberikan perlawanan yang ketat kepada The Dragon--julukan Chris John. Riuh tepuk tangan penonton menggema di Gedung Olahraga. Chris John yang tampak tenang menghadapi Menpora hanya melancarkan jep-jep ringan.



Untuk memeriahkan pertarungan eksibishi tersebut Menpora pun bertingkah dengan tiba-tiba jatuh di hadapan Chris John, sembari tersenyum lebar dan Chris pun tertawa. Aksi Menpora membuat penonton riuh. Oleh wasit Menpora dinyatakan menang.

Kejuaraan Tinju Dunia yang dipromotori oleh Fahiluka Surya Production ingin mencetak juara tinju dunia dari batas negara. Hal positif ini mendapatkan perhatian dan dukungan dari Menpora, dengan dibuktikan kesediannya menjalani tanding eksebisi melawan Legenda Tinju Dunia Indonesia Kelas Bulu yang tealh mempertahankan gelar selama 18 kali, Chris John.



"Saya menyiapkan diri hadir disini, karena ini sejarah baru bagi Indonesia khusunya NTT karena berkumpul para legenda Juara Tinju Dunia Indonesia, seperti Chris John dan Ellyan Pical, dan lainnya. Saya yakin kedepan akan lahir Juara Dunia Tinju dari NTT, karena suport pemerintah melalui Pak Gubernur luar biasa dan dukungan masyarakat seperti Promotor Fahiluka Surya Production, terima kasih semuanya," ucap Menpora.



Gubernur NTT Viktor Laiskodat, yang tampil sebagai eksebisi pertama begitu semangat menyambut perhelatan di Bumi Sasando ini. Komitmen pemerintah akan terus ditingkatkan demi bangkitnya tinju dan seluruh olahraga di NTT demi prestasi olahraga Indonesia."Terima kasih Pak Menpora atas kehadiranya, kami pemerintah NTT terus mendorong dan mendukung prestasi olahraga, tidak hanya tinju tetapi juga cabor-cabor lainnya, khusus even kali ini semoga lahir juara dunia dari Kupang NTT," tegas Gubernur yang hobi tinju.



Sebelum perhelatan eksibishi dan kejuaraan tinu dunia tersebut juga diberikan apresiasi dan penghargaan kepada dua petinju dunia Indonesia Chris Jhon dan Elyas Pical. Hasil eksebisi, untuk Chris John vs Gubernur NTT berakhir draw, sedangkan saat melawan Menpora, para wasit yang didominasi suara gemuruh penonton memenangkan Menpora. Pada acara tersebut hadir juga Wagub NTT Joseph Nae Soi, Forkompimda NTT, Ketua Umum Pertina Jhony Asadoma, Plt Asisten Deputi Olahraga Prestasi Ahmad Arsani.(adv/jpnn)