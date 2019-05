Mentan-Gubernur Jatim Gelar Sidak, Semua Harga Pangan Stabil

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Rabu (22/5), melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar Porong Kabupaten Sidoarjo guna mengecek stok dan harga pangan selama hingga Idul Fitri.

Inspeksi ini sekaligus untuk menggelar operasi pasar (OP) bawang putih Rp 18.000 ribu per kg, yang digelontorkan sebanyak 15 ton. Ada pun harga di pasaran mencapai Rp 23.000 per kg.

Amran menyebutkan dari hasil peninjauan pasar ini, semua stok pangan cukup mencukupi kebutuhan hingga Lebaran dan harganya pun stabil bahkan cenderung turun.

Harga bawang putih yang sempat menempati Rp 50.000 per kg, tapi kini turun Rp 23.000 per kg di tingkat pengecer dan Rp 18.000 per kg di tingkat grosir.

Kemudian harga beras di tingkat pengecer Rp 8.600 per kg dan bahkan harga cabai hanya Rp 5.000 per kg karena over supply.