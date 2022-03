Menteri Siti: Indonesia Usung Tiga Isu Prioritas di EDM Sustainability Working Group

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia akan mengusung tiga isu prioritas yang akan menjadi fokus pembahasan dari setiap pertemuan Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (EDM-CSW) pada presidensi G20 Indonesia yang diselenggarakan dalam tiga pertemuan tingkat Deputi/Direktur Jenderal Anggota G20.

Acara tersebut akan dilaksanakan secara berurutan di Yogyakarta pada 21-24 Maret 2022; di Jakarta pada 19-21 Juni 2022, dan di Bali pada 29-30 Agustus 2022.

Ketiga isu tersebut yaitu pertama mendukung pemulihan yang berkelanjutan (supporting a more sustainable recovery).

Kedua, peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim (enhancing land- and sea-based actions to support environment protection and climate objectives).

Ketiga, peningkatan mobilisasi sumber daya untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim (enhancing resource mobilization to support environment protection and climate objectives).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan hal itu dalam keterangan pers Kick Off Meeting Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (EDM-CSWG) pada Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Hadir dalam acara media briefing itu, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Sigit Reliantoro, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Laksmi Dhewanthi, dan Kepala Humas KLHK Nunu Anugrah melalui daring.

Menteri Siti Nurbaya menjelaskan tiga isu prioritas dan misi-misi utama EDM-CSWG akan dibahas dan dirumuskan menjadi komitmen kolektif G20 melalui adopsi suatu Komunike Menteri-Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim G20 sebagai dokumen utama hasil pertemuan.