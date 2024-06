Menuju Padmamitra Award DKI, Forum CSR DKI Jakarta Gelar CFD Clean Up

jpnn.com, JAKARTA - Forum CSR DKI Jakarta menggelar rangkaian acara ‘CFD Clean Up’ di sekitar area Jakarta Creative Zone untuk memeriahkan Car Free Day di Jakarta.

Ketua Forum CSR DKI Jakarta, Aldi Imam Wibowo mengatakan acara itu digelar sesuai dengan tema Padmamitra Award DKI Jakarta 2024, "Semangat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Keberlanjutan dan Indonesia Maju".

Selain itu, CFD Clean Up Forum CSR DKI Jakarta ini bertujuan untuk menunjukkan dan meningkatkan kepedulian badan usaha dalam melakukan bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dan juga kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta untuk lebih memiliki komitmen keberlanjutan lingkungan di wilayah DKI Jakarta.

Aldi menyebut aksi positif yang diinisiasi Forum CSR DKI Jakarta merupakan komitmen semua pihak untuk menjaga lingkungan mengurangi jejak karbon, mendorong praktik ramah lingkungan di semua aspek kehidupan.

"Kami menyadari bahwa keberlanjutan lingkungan bukanlah tanggung jawab individu atau kelompok tertentu saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama sebagai Global Citizen atau warga dunia," ucap Aldi dikutip Senin (1/7).

Aksi kampanye dengan tema “I Pledge To Keep Jakarta, Clean & Beautiful” di CFD itu juga merupakan olahraga fisik yang tidak hanya memperkuat tubuh, tetapi juga mempererat ikatan sosial di antara anggota untuk menjaga komitmen keberlanjutan. "Kami mengucapan terima kasih kepada berbagai pihak kedinasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sukarelawan, masyarakat serta badan usaha atas dukungan terselenggaranya CFD Clean Up Forum CSR DKI Jakarta yang telah melibatkan kurang lebih 1.000 partisipan," ujar Aldi.

Acara juga dimeriahkan dengan penampilan anak-anak Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara (PSBNRW) Cahaya Batin binaan Dinas Sosial, edukasi pentingnya kelola sampah dari sumbernya, giat clean-up disekitar area CFD di kawasan Jalan Jendral Sudirman yang diikuti juga oleh para sukarelawan.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Dr. Premi Lasari, AP, M.Si mengapresiasi Forum CSR DKI Jakarta yang menginisiasi kegiatan CFD Clean Up yang melibatkan banyak pihak.