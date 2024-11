Menyikapi Elektabilitas Versi SMRC, Pramono Merasa Seperti Valentino Rossi

jpnn.com - JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut tiga Pramono Anung berkelakar menyikapi temuan elektabilitas kandidat untuk kontestasi politik provinsi berikon Monas itu, berdasarkan survei Saiful Mujani Research & Consulting (SRMC).

SMRC mengungkapkan elektabilitas kandidat Pramono bersama Rano Karno atau Doel punya elektabilitas tertinggi dibandingkan paslon lain dengan 46 persen.

Pram sapaan Pramono menyikapi survei terbaru SMRC dengan menyinggung sosok pembalap Valentino Rossi yang identik dengan nomor 46.

"Saya bersyukur sekarang sudah kayak Valentino Rossi 46," kata eks Sekjen PDI Perjuangan itu, lalu tertawa usai menyapa warga di Kebayoran Lama, Jakarta, Kamis (14/11).

Namun, Pram merasa masih memiliki pekerjaan rumah di tengah elektabilitas tinggi berdasarkan SMRC, terutama dalam meraih suara kalangan Gen Z.

"Evaluasi untuk tim yang perlu dilakukan itu menyapa Gen Z lebih sering karena (suara) Gen Z imbang-imbang lah," ujar mantan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) itu.

Pram juga menyatakan tidak akan mengubah cara berkampanye untuk Pilkada Jakarta 2024, yakni tetap turun menemui langsung masyarakat.

"Apa yang dilakukan oleh tim saya dan Bang Doel sudah on the right track, sehingga saya tetap menyapa warga bertemu kelompok komunitas," katanya.