Merespons Debat Ketiga Capres, Direktur CREED: Ganjar Mampu Yakinkan Pemilih Milenial dan Gen-Z

jpnn.com, JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo saat Debat Ketiga Capres pada 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta mampu meyakinkan pemilih milenial dan Gen Z.

Debat ketiga itu membahas tema tentang Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik.

“Penampilan Ganjar jelas lebih maksimal dibandingkan debat sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari sentimen netizen yang sangat positif sebagaimana dirilis Indonesia Indicator," ujar Direktur Eksekutif Center for Research on Ethic Economy and Democracy (CREED) Yoseph Billie Dosiwoda, Selasa (9/1/2024).

Berdasarkan hasil riset Indonesia Indicator menyebutkan Ganjar Pranowo mendapatkan 79,20 persen sentimen positif, sedangkan Anies Baswedan 56,02 persen, dan Prabowo Subianto 51,07 persen saja.

Artinya, lanjut Yoseph Billie, Ganjar telah berhasil mendapatkan sorotan publik dan diyakini telah berhasil meyakinkan para pemilih milenial dan Gen-Z untuk memilih pasangan calon presiden dan cawapres nomor urut 3 itu di Pilpres pada 14 Februari 2024 mendatang.

“Dengan indikator ini, para responden yang memberikan sentiment positif adalah kalangan milenial dan Gen-Z. Oleh karena itu, harus digarisbawahi Ganjar telah berhasil meyakinkan para pemilih milenial dan Gen-Z untuk memilihnya sebagai presiden di Pilpres mendatang,” tegas Dosen Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu.

Yoseph Billie meyakini jika Pilpres dilakukan hari ini maka pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Keyakinan itu mengacu pada hasil suvei Litbang Kompas 11 Desember 2023 lalu yang menyatakan terdapat sebesar 28,7 persen pemilih yang belum menentukan pilihan.