Meriah dan Panas, Konser BLACKPINK Hari Pertama Ditutup Dengan Lagu Ini

jpnn.com, JAKARTA - Hari yang dinantikan oleh penggemar BLACKPINK, Blink akhirnya tiba.

Konser BLACKPINK di Jakarta hari pertama digelar pada Sabtu (11/3) malam.

Kembang api serta seruan para penonton menjadi pembuka konser bertajuk Born Pink World Tour tersebut.

Adapun BLACKPINK membuka penampilannya dengan menyanyikan lagu How You Like That.

Setelah itu, girl group asuhan YG Entertainment tersebut membawakan berbagai lagu hits mereka.

Di antaranya, Pretty Savage, Whistle, Don't Know What To Do, Lovesick Girls, Kill This Love, Playing With Fire, dan Pink Venom.

Masing-masing personel BLACKPINK, bahkan tampil solo di atas panggung.

Penampilan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Shut Down dan Typa Girl.