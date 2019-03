Mes Jadi Saksi Bisu Perbuatan Kuli Bangunan dan Siswi SD

jpnn.com, BERAU - Pria berinisial ND (19) bakal menghuni penjara karena membawa kabur dan menggauli kekasihnya, NH, ke tempat kerjanya di Kecamatan Sambailung, Kalimantan Timur, Kamis (28/2) hingga Jumat (1/3).

Perbuatan ND terbongkar setelah orang tua NH melapor ke Kepolisian Sektor (Polsek) Gunung Tabur.

“Pulang dari kebun, ibu korban kaget karena anaknya tidak ada di rumah. Ibu korban pun langsung menghubungi suaminya,” kata Kanit Reskrim Polsek Gunung Tabur Aiptu I Wayan Wartama akhir pekan kemarin.

Dia menambahkan, ibu NH mencari ke rumah ND. Sebab, ibu korban mengetahui anaknya memiliki hubungan khusus dengan ND.

Namun, pencarian ibu NH tidak membuahkan hasil manis. NH ternyata tidak ada di rumah ND.

“Saat itu di rumah orang tua pelaku hanya ada saudaranya ND. Dia langsung menghubungi pelaku via telepon. ND berkelit bahwa korban tidak bersama dia,” jelas I Wayan.

ND baru mengaku membawa kabur NH setelah dibujuk oleh orang tua dan saudaranya.