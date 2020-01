Mesin Gol Persib Ezechiel N'Douassel Merapat ke Bhayangkara FC

jpnn.com, JAKARTA - Mantan penyerang asing Persib Bandung Ezechiel N'Douassel, akan memperkuat Bhayangkara FC dalam mengarungi Liga 1 Indonesia musim 2020.

Kepastian Ezechiel bergabung dengan skuat The Guardians disampaikan langsung melalui akun resmi Bhayangkara FC di Instagram pada Selasa malam.

"The King is here, King Ezechiel N'Douassel. Welcome bro," tulis akun Instagram Bhayangkara.

Merapatnya pemain nasional Chad ini sekaligus menjawab teka-teki terkait rumor kepindahannya ke sejumlah klub. Arema FC yang kini diasuh Mario Gomes menjadi klub yang paling santer dikait-kaitkan. Pasalnya Gomes merupakan orang yang membawa Eze ke Indonesia untuk pertama kalinya.

Sementara di kubu Persib juga kukuh bahwa Ezechiel masih memiliki kontrak hingga akhir 2020. Bahkan Direktur PT. Persib Bandung Bermartabat, Teddy Tjahyono pun secara tegas menyampaikan bahwa Eze masih terikat kontrak dengan Maung Bandung.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari kedua klub terkait kepindahan Eze. Namun apabila memang benar Eze masih terikat kontrak dengan Persib, maka Bhayangkara FC kemungkinan mengikatnya dengan status pinjaman atau harus menebusnya dengan biaya transfer.

Ezechiel menjadi salah satu pemain asing yang diincar sejumlah klub-klub di Indonesia. Catatan menterengnya kala membela Persib menjadi pertimbangan. Saat membela Maung Bandung musim lalu, ia berhasil membukukan 15 gol dari 26 penampilan.(antara/jpnn)