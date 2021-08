Mesra, Ivan Gunawan Ungkap Kalimat Romantis untuk Ayu Ting Ting

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ivan Gunawan memperlihatkan momen mesra dengan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting.

Lewat akun Instagram, dia mengunggah foto tengah berpose bersama.

Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting tampak semringah ke arah kamera.

Tidak hanya pose mesra, presenter Brownis itu juga menyertakan kalimat romantis untuk Ayu Ting Ting.

"In so happy to have you in my life (Aku sangat bahagia punya kamu di hidupku)," ungkap Ivan Gunawan, Kamis (26/8).

Unggahan desainer kondang tersebut spontan menuai komentar dari netizen.

Banyak followers yang kembali menjodoh-jodohkan Ivan Gunawan dengan Ayu Ting Ting.

Ivan Gunawan diketahui pernah mengutarakan ketertarikan terhadap Ayu Ting Ting. (ded/jpnn)



Jangan Lewatkan Video Terbaru: