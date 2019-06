Messi Atlet Paling Tajir di Jagat Bumi

jpnn.com, JAKARTA - Soal prestasi di timnas, Cristiano Ronaldo boleh berbangga diri lebih hebat dari Lionel Messi. Tapi soal urusan duit, Messi lebih unggul dari bintang asal Portugal itu.

Baru-baru ini, majalah Forbes merilis daftar atlet dengan bayaran tertinggi di dunia pada tahun 2019. Label atlet terkaya itu diambil dari sejumlah pendapatan para atlet mulai dari hadiah uang, gaji, dan sponsor dari Juni 2018 sampai Juni 2019. Sebanyak 100 atlet terkaya itu berasal dari 10 cabang olahraga dan dari 25 negara.

Messi, kapten Barcelona dan timnas Argentina itu ada di daftar teratas dengan 127 juta dolar AS (sekitar Rp 1,80 triliun) selama 12 bulan terakhir: 92 juta dolar AS (sekitar Rp 1,31 triliun) dari gaji sekaligus bonus dan 35 juta dolar AS (sekitar Rp 499 miliar) dari iklan atau bisnis lainnya.

Pada tahun lalu, Messi berada di posisi kedua di bawah petinju Floyd Mayweather yang berada di posisi teratas selama tujuh tahun beruntun.

Penyerang Juventus dan kapten timnas Portugal Ronaldo mengekor sebagai atlet terkaya kedua. CR7 berhasil mengumpulkan 109 juta dolar AS (sekitar Rp 1,55 triliun), sedangkan pemain Paris Saint-Germain Neymar berada di posisi ketiga dengan 105 juta dolar AS.

Petinju asal Meksiko Canelo Alvarez berada di urutan keempat dalam daftar tersebut dengan 94 juta dolar AS. Sedangkan petenis asal Swiss Roger Federer berada di posisi kelima dengan 93,4 juta dolar AS. Serena Williams adalah satu-satunya atlet putri di daftar 100 teratas, ia menempati posisi 63 dengan 29,2 juta dolar AS. (rmco/jpnn)