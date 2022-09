Michelle Hadip Tampilkan Koleksi Ready to Wear di New York Indonesia Fashion Week

jpnn.com, JAKARTA - Perancang busana cilik Indonesia, Michelle Hadip mulai menjajajal panggung runway internasional.

Desainer 13 tahun ini menampilkan karyanya di ajang New York Indonesia Fashion Week pada 11 September 2022.

Michelle mengusung tema 'Jewels of The Ocean' dalam pagelaran busana yang digelar di Wallstreet, New York, Amerika Serikat.

Sebanyak 12 busana bernuansa biru putih bergaya casual formal dengan sentuhan batik nusantara tampil apik dikenakan para model.

Dalam event New York Indonesia Fashion Week, dia mencoba menampilkan busana ready to wear yang mudah dipadupadankan dengan berbagai inner atau outer.

"Kali ini masih dengan Djoe Official sebagai konsultan fashionnya," kata Michelle dalam keterangannya, Kamis (15/9).

Penggunaan ikat pinggang batik dengan berbagai variasi ukuran dan model tidak hanya sebagai pemanis, tetapi memudahkan asimilasi antara nuansa tradisional berkonsep modern.

Beberapa ook juga tampak makin mewah dengan semtuhan aksesoris dari Saturday Label, brand perhiasan yang mendukung Michelle Hadip pada Malang Fashion Week 2021.